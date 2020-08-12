Киркоров подарил бойфренду Бузовой часы за 16 миллионов рублей

Давид Манукян, более известный под псевдонимом DAVA, получил в подарок усыпанные бриллиантами часы Rolex стоимостью, как отмечают пользователи, порядка 16 миллионов рублей. Престижный и очень дорогой аксессуар рэперу вручил сам Филипп Киркоров. Более скромные часы той же фирмы Даве недавно подарила его возлюбленная — Ольга Бузова. Их стоимость оценили в три с половиной миллиона рублей.

Пользователи в сети усомнились, что бриллиантовые Rolex настоящие, но Киркоров уже подтвердил, что действительно вручил элитный аксессуар рэперу. Музыканты долгое время работали вместе над совместной песней, премьера клипа анонсирована на ближайшее время. Композиция так и называется — «Ролекс». По обещанию поп-короля, зрители увидят еще больше премиальных атрибутов, например, небесную коллекцию Louis Vuitton, которая выйдет только через неделю, и дорогие автомобили.

«Готовьте калькуляторы — вам обязательно будет, что обсудить», — заявил заслуженный артист на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 11 Авг 2020 в 3:54 PDT

Ранее 5-tv сообщил, что Давид Манукян и Ольга Бузова с размахом отметили годовщину отношений.