Киркоров подарил бойфренду Бузовой часы за 16 миллионов рублей
Рэп-исполнитель DAVA похвастался дорогим подарком в социальных сетях.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @dava_m
Давид Манукян, более известный под псевдонимом DAVA, получил в подарок усыпанные бриллиантами часы Rolex стоимостью, как отмечают пользователи, порядка 16 миллионов рублей. Престижный и очень дорогой аксессуар рэперу вручил сам Филипп Киркоров. Более скромные часы той же фирмы Даве недавно подарила его возлюбленная — Ольга Бузова. Их стоимость оценили в три с половиной миллиона рублей.
Пользователи в сети усомнились, что бриллиантовые Rolex настоящие, но Киркоров уже подтвердил, что действительно вручил элитный аксессуар рэперу. Музыканты долгое время работали вместе над совместной песней, премьера клипа анонсирована на ближайшее время. Композиция так и называется — «Ролекс». По обещанию поп-короля, зрители увидят еще больше премиальных атрибутов, например, небесную коллекцию Louis Vuitton, которая выйдет только через неделю, и дорогие автомобили.
«Готовьте калькуляторы — вам обязательно будет, что обсудить», — заявил заслуженный артист на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее 5-tv сообщил, что Давид Манукян и Ольга Бузова с размахом отметили годовщину отношений.
- 11 авг
- Секреты быстрого похудения Insta-мамочек раскрыла звездный диетолог
- 7 авг
- «Вот это прием!» — Манукян и Бузова не поскупились на свой праздник любви
- 3 авг
- Пухляш из клипа Little Big зажег с Бузовой, назвав себя «обезьянкой» — видео
- 31 июл
- «Работаем над продлением контракта»: Манукян об отсутствии совместных видео с Бузовой
- 30 июл
- Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой
- 23 июл
- Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»
- 21 июл
- Пригожин объяснил «популизмом» желание Бузовой легализовать однополые браки
- 20 июл
- От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy
- 18 июл
- Красивая сказка закончилась? Ходят слухи о расставании Бузовой с Манукяном
- 17 июл
- Бузова рассказала подробности своего недавнего «похищения»
Читайте также
77%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?