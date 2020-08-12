Бывший муж новой возлюбленной Виторгана переехал в Петербург к любовнице

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Василий Заика
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Звезду сериала «Диверсант» Кирилла Плетнева застукали с девушкой на улице Рубинштейна.

Фото, видео: Instagram @kirycha79; vk.com/id10834323

Бывший муж новой возлюбленной Максима Виторгана Нино Нинидзе Кирилл Плетнев переехал в Петербург к любовнице. Как сообщает «Экспресс газета», 40-летний актер был замечен с эффектной блондинкой на улице Рубинштейна.

После развода с супругой звезда сериала «Диверсант» пропал из поля зрения общественности. По всей видимости, приехав к матери в Северную столицу, Кирилл Плетнев закрутил новый роман.

По данным издания, актер намеревался поужинать в компании с 26-летней начинающей актрисой Марией Столяровой. Парочка заглянула в одно из кафе, но была вынуждена ретироваться — в заведении не оказалось свободных столиков. Очевидцы отметили, что Кирилл Плетнев предложил пассии взять вина в ближайшем магазине и провести вечер дома.

eg.ru

Известно, что Мария Столярова родилась в городе на Неве и закончила институт сценического искусства. Девушка играет в театре «Мастерская», снимается в эпизодических ролях и подрабатывает моделью.

«У них все только начинается. Познакомились в общей компании. Мария талантливая, яркая и веселая девушка. И без пафоса. Играет в театре „Мастерская“ Григория Козлова, у которого и училась. Кирилл влюбился сильно и теперь вряд ли уедет из Питера в Москву», — сказала подруга Кристина.

По некоторым данным, новая избранница подкупила Кирилла Плетнева своим ростом — 181 сантиметр. Актер, еще будучи в браке с Нино Нинидзе, признавался, что испытывает возбуждение, когда «можно подышать партнерше в пупок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском.

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