«Прекрасная N»: Виторган поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском

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Алина Потёмкина
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Актер назвал свою возлюбленную «космической» и объяснил, в чем ее предназначение.

Фото, видео: Instagram @mvitorgan, @ninosha13

Максим Виторган трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, Нино Нинидзе. Он опубликовал в Instagram пост, в котором перечислил качества, которые его в девушке восхищают.

«“Прекрасная N» — как будто придумано специально для тебя. Н — нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя — наслаждение. Касаться — награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая», — написал Виторган.

Instagram @mvitorgan

Также он решил сделать приятное своей пассии и написал целую строчку на ее родном языке, грузинском. В переводе она означает «С днем рождения».

«გილოცავ დაბადების დღეს პატარავ. Надеюсь, Google-переводчик не подвел», — признался актер.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям и восхитились тем, как актер воспевает свою возлюбленную.

«Как хорошо сказано! Когда есть такие мужчины, женщина „обречена“ быть любимой и желанной»

«Сколько скрытой любви и нежности за благородством фраз»

«Верх нежности. Просто каждая буква смысла этого признания в любви попадает в самое сердце!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган похвастался великолепной растяжкой своей избранницы.

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