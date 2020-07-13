«Прекрасная N»: Виторган поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском
Актер назвал свою возлюбленную «космической» и объяснил, в чем ее предназначение.
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Фото, видео: Instagram @mvitorgan, @ninosha13
Максим Виторган трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, Нино Нинидзе. Он опубликовал в Instagram пост, в котором перечислил качества, которые его в девушке восхищают.
«“Прекрасная N» — как будто придумано специально для тебя. Н — нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя — наслаждение. Касаться — награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая», — написал Виторган.
Также он решил сделать приятное своей пассии и написал целую строчку на ее родном языке, грузинском. В переводе она означает «С днем рождения».
«გილოცავ დაბადების დღეს პატარავ. Надеюсь, Google-переводчик не подвел», — признался актер.
Поклонники пары присоединились к поздравлениям и восхитились тем, как актер воспевает свою возлюбленную.
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