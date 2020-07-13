«Прекрасная N»: Виторган поздравил Нинидзе с днем рождения на грузинском

Максим Виторган трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, Нино Нинидзе. Он опубликовал в Instagram пост, в котором перечислил качества, которые его в девушке восхищают.

«“Прекрасная N» — как будто придумано специально для тебя. Н — нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя — наслаждение. Касаться — награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая», — написал Виторган.

Instagram @mvitorgan

Также он решил сделать приятное своей пассии и написал целую строчку на ее родном языке, грузинском. В переводе она означает «С днем рождения».

«გილოცავ დაბადების დღეს პატარავ. Надеюсь, Google-переводчик не подвел», — признался актер.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям и восхитились тем, как актер воспевает свою возлюбленную.

«Как хорошо сказано! Когда есть такие мужчины, женщина „обречена“ быть любимой и желанной»

«Сколько скрытой любви и нежности за благородством фраз»

«Верх нежности. Просто каждая буква смысла этого признания в любви попадает в самое сердце!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Виторган похвастался великолепной растяжкой своей избранницы.