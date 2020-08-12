Читаем по почерку! Какие факты о человеке выдает наклон, величина и форма букв
Специалист объяснила, то как человек пишет — многое говорит о его характере. По словам графолога, по почерку даже можно вычислить лжеца.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /West Coast Surfer, 5-tv.ru
Графологи заявляют, что почерк может рассказать о человеке больше, чем его собственные родители и друзья. Обратив внимание на наклон, ширину и размер букв можно составить психологический портрет, узнать о привычках, даже эмоциональном состоянии автора почерка. Специалист Ольга Моисеева раскрыла 5-tv.ru несколько секретов графической идентификации.
По словам графолога, особенности написания букв, штрих, сила нажатия, скорость письма так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев, по которым можно «опознать» человека и узнать, обманывает ли он вас.
О чем говорит размер почерка?
Этот критерий может рассказать об открытости человека. Обладатели крупного почерка легко находят общий язык с людьми, они открыты к новому, любят путешествовать. По натуре они лидеры, про них часто говорят — «душа любой компании». Обладатели мелкого почерка, соответственно, более закрытые, расчетливые, скрытные. Широкий почерк выдает человека щедрого и талантливого.
Очертания букв
Закругленность линий и букв в почерке говорит о добродушии человека. Он выступает за мир во всем мире и рад помочь всем нуждающимся. Угловатые буквы– признак эгоизма. Обладатель такого почерка стремится к всеобщему признанию, при этом отличается твердостью характера и неотступностью.
Наклон букв и слов
Этот показатель говорит о реакции человека на окружающую его среду, его особенностях личности и как он их выражает.
«Наклон вправо более естественный с точки зрения психомоторики. С правим наклоном пишут более эмоциональные люди. С прямым, а точнее, отсутствующим наклоном, пишут более рациональные люди, которые по жизни руководствуются логикой. С наклоном влево пишут люди, которые не хотят быть как все. Они идут против социальных норм и правил, говорят миру «Я не такой», — объяснила Ольга Моисеева.
Как по почерку определить лжеца?
Специалист заявляет, что особенности написания букв могут рассказать даже то, о чем человек старательно молчит. Выдать его неблагонадежность и предрасположенность к частому обману.
«Округлые открытые у основания буквы говорят о склонности ко лжи. Медленный почерк обозначает, что у человека есть скрыть свои мысли, скрыть свои действия, есть время подумать. Очень запутанный, неразборчивый почерк также говорит о неблагонадежности человека, которому лучше не доверять свои секреты», — рассказала Моисеева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что говорят о человеке его бессознательные рисунки во время телефонной беседы.
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