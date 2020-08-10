Иероглифы души: что говорят о человеке его бессознательные рисунки во время телефонной беседы?

Во время телефонных разговоров или долгих совещаний люди часто начинают рисовать в лежащих перед ними блокнотах и тетрадках. О чем говорят такие рисунки, над созданием которых человек не задумывается, 5-tv.ru рассказала графолог Анна Шадрова.

Круги и спирали

Спирали и волнистые линии, по словам графолога, говорят о том, что человека не интересуют чужие проблемы. Возможно, он испытывает небольшой кризис, и ему стоит контролировать свое эмоциональное состояние. А вот нарисованное солнце говорит о более серьезных проблемах автора рисунка.

«Вы больше всего мечтаете о дружбе и нежности. Если вы любите рисовать сетки, то вы чувствуете, что попали в неловкое положение и склонны проглатывать обиду и раздражение. Переплетение сердец рисуют люди, которые переполнены чувствами. Переплетение кругов говорит о том, что вы чувствуете, что находитесь вне событий. А узоры, которые похожи на рисунки на обоях или на снежинки, говорят о том, что вам скучно и вообще надоел разговор, а может и ваш образ жизни», — рассказала Шадрова.

Кресты и геометрические фигуры

Изображения, содержащие крестообразные элементы, рисуют чаще всего женщины. Это говорит о чувстве вины, которые возникло во время телефонного разговора. А вот начертание геометрических фигур — хороший признак.

«Если вы любите рисовать человечков — это признак беспомощности или желания уклониться от какой-то обязанности. Геометрические фигуры обычно рисуют люди, которые привыкли открыто выражать свою точку зрения. Они стараются не пасовать перед противником, имеют практический склад ума, хорошо развитое логическое мышление и способны занимать руководящие должности. Причем симметричные формы говорят о приверженности к аккуратности и порядку. В то же время, если углы фигур прорисованы слишком остро, это явная склонность к агрессии, и ваша проблема — излишняя сосредоточенность, которая не позволяет расслабиться», — заметила графолог.

Цифры

Любители рисовать цифры, по ее словам, очень заняты поиском денег. А те, кто чертит шахматные поля, просто не могут найти себе места.

«По-видимому, вы оказались в неприятном или затруднительном положении. И если такие изображения появляются часто, то, вероятно, вы страдаете от скрытых комплексов. А вот любители рисовать циферки заботятся только о материальных ценностях и думают о том, где, как можно заработать или же, как можно рассчитаться с долгами», — раскрыла Шадрова.

Цветы и деревья

Многое о человеке может сказать изображение им растений. От того, как выглядит флора на рисунке, зависит эмоциональное состояние художника.

«Если вы рисуете тонкие деревья с голыми ветками, то сейчас вы расстроены и потеряны. А если ветвистые кроны или толстый ствол, то это показывает вашу жизнерадостность и то, что вас сейчас ничто не беспокоит. Если человек рисует растение в вазе, то ему постоянно требуется энергетическая подпитка», — пояснила графолог.

Звезды и корабли

Звезды и парусники, нарисованные от нечего делать, говорят о довольно приятных характеристиках рисующего, добавила в заключение эксперт.

«Если вы рисуете звезды, это показатель оптимистичной натуры. Кроме того, подобный рисунок демонстрирует желание чертежника обратить на себя внимание. Известно, что Джон Кеннеди любил изображать парусные лодки. А это признак настойчивости и жизненной энергии», — рассказала Шадрова.

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