В России могут запретить автомобильные знаки с провокационным сочетанием букв

В России могут запретить выдавать автомобильные регистрационные номерные знаки, намекающие на мат или грубый контекст. С инициативой выступил член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее предложение было направлено главе ГИБДД РФ Михаилу Черникову, сообщает сайт KP.RU. Политик считает, что под запрет также стоит отправить госномера с «дьявольскими» шестерками.

По мнению депутата, нововведение отлично впишется в рамки программы по улучшению дорожной обстановки в стране. Эстетическая составляющая не менее важна, чем остальные меры, предпринимаемые правительством в отношении транспортной системы.

«Прошу Вас рассмотреть возможность изъятия из свободного обращения ГРЗ, имеющие нецензурные, провокационные, оккультные, националистические и иные негативные буквенно-цифровые значения. Прошу также при необходимости провести отдельные экспертные консультации с представителями духовенства по вопросу запрета ГРЗ с сочетанием из трех шестерок на территории нашей страны», — сообщается в документе, составленном Петровым.

Идея депутата родилась после введения в стране нового ГОСТа на автомобильные государственные номера.

Ранее 5-tv писал о том, что в России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров.