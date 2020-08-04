В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Мотоциклисты, владельцы американских и праворульных японских автомобилей теперь смогут получать номерные знаки нового формата.

Для мотоциклов вводятся номера меньшего размера, которые легко установить. Задние двухстрочные знаки разрешено использовать и для автомобилей с нестандартным креплением.

Также свои отличительные номера получат ретро и спортивные автомобили. Кроме этого впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов. Доступны номера нового формата — уже с сегодняшнего дня.