В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Выдача новых номеров будет проходить после утверждения нормативных правовых актов.
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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Мотоциклисты, владельцы американских и праворульных японских автомобилей теперь смогут получать номерные знаки нового формата.
Для мотоциклов вводятся номера меньшего размера, которые легко установить. Задние двухстрочные знаки разрешено использовать и для автомобилей с нестандартным креплением.
Также свои отличительные номера получат ретро и спортивные автомобили. Кроме этого впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов. Доступны номера нового формата — уже с сегодняшнего дня.
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