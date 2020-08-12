Правительство Москвы опубликовало график переселения в новое жилье участников программы реновации. Соответствующий план приводится на официальном сайте Мэра Москвы.

В соответствии с ним, переселение жителей сносимых домов будет производиться в три этапа — с 2020 по 2024, с 2025 по 2028 и с 2029 по 2032 годы.

Отмечается, что в первый этап квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. На втором этапе расселят еще 330 тысяч человек из 1630 домов, а остальные 380 тысяч москвичей переедут во время третьей волны переселения. Тогда планируют расселить более 1800 домов.

Столичные власти предупреждают, что сроки переезда могут измениться в зависимости от хода строительства, подбора площадок и других факторов.

Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предусматривает переселение более миллиона москвичей из ветхого жилья и пятиэтажных домов-хрущевок в новые апартаменты, построенные за счет города. За три года новые квартиры получили более 18 тысяч жителей столицы, еще шесть тысяч находятся в процессе переезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать, если сосед не хочет покидать жилье по программе реновации.