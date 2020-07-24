Синдром последнего жильца: что делать, когда сосед не хочет покидать квартиру по программе реновации?

Ситуация до боли знакома: по программе реновации жителей большой хрущевки готовят к расселению в новые, теплые, уютные дома. Казалось, что может быть лучше, бесплатного обмена старой квартиры? И правда, ничего. Ведь для многих это единственный шанс обрести достойное жилье. Главное — чтобы процессу никто не помешал… А такое, как мы знаем теперь, случается нередко.

Так, порядка семи лет назад семья из Петербурга воспротивилась переезду в новый дом, построенный буквально в 100 метрах от старой хрущевки. Инцидент произошел на 2-й Комсомольской улице на юго-западе Северной столицы. Женщина и ее взрослый сын, являющийся владельцем маленькой квартирки, встали в позу: не уедем пока не заплатите. Условия выдвинули дикие: по одному миллиону рублей за каждый квадратный метр. Таким образом, «в идеале», взявшаяся за расселение компания должна была выплатить упрямым жильцам в общем счете 42 миллиона рублей. Безусловно, мать и сын получили отказ.

В результате всем проживающим в хрущевке гражданам приходилось терпеть адские условия — сырость, холод, плесень, протекающие крыши — почти десятилетие. К счастью, спустя столь длительный срок, с несостоявшимися миллионерами удалось найти общий язык. 22 июля 2020 года в Петербурге приступили к сносу той самой «несчастной» пятиэтажки.

Все вышеизложенное, действительно, наводит на ужас. Ведь от решения двоих людей тогда зависела судьба нескольких сотен людей. А помочь им было фактически невозможно.

Комментируя произошедшее, в беседе с 5-tv.ru участник тех событий, руководитель службы по работе с госорганами ООО «СПб Реновация» Дмитрий Михалев, ведущий специалист юридической компании K& g Кирилл Радюк, а также эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова объяснили, как быть, если что-то подобное произошло с вами и чем на самом деле обусловлено «неадекватное» поведение горе-соседей.

Мнение участника событий

Как пояснил ведущий сотрудник ООО «СПб Реновация» Дмитрий Михалев, такие инциденты периодически случаются в клиентской практике. Но так или иначе конфликты удается разрешить. Правда, сколько именно времени уйдет на достижения договоренности — предсказать невозможно.

«Существует два типа расселенцев: наниматели и собственники. Решение собственники принимают сами. Нет никаких алгоритмов, чтобы заставить их съехать. Как видим, здесь 99% согласилось, а одна семья решила, что может воспользоваться этой ситуацией. Это называется «синдром последнего жильца», — пояснил эксперт.

По словам Михалева, сегодня существует несколько моделей реновации. Основные: та, что работает на территории Москвы и области, и подобная петербургской. Главное отличие в том, что столичная программа предусматривает расселение всех жильцов в случае, если хотя бы две трети из них ответили согласием. В Петербурге с каждым приходится договариваться отдельно.

«В этой ситуации все соседи стали заложниками, они выходили на митинги, приглашали депутатов. Это проблема в общем-то моральная. Тем не менее, к счастью, здравый смысл возобладал», — заявил собеседник 5-tv.ru.

А также добавил, что порой «сложными соседями» движет лишь страх быть обманутыми. Если это действительно так, то достаточно вместе с ними пройтись по новому объекту, познакомить с новыми жильцами, показать новые квадратные метры. По словам Михалева этот способ действует безотказно: побывав в теплой и уютном квартире, мало кто захочет жить промерзающей хрущевке.

Мнение психолога

В свою очередь, эксперт в области коммуникации Светлана Пешенькова поддержала эту инициативу и напомнила, что с упрямыми соседями опасно вступать в дебаты. По словам эксперта, никакая манипуляция, повышенный тон, обзывательства и ультиматумы не помогут достигнуть консенсуса. Напротив, это лишь спровоцирует гнев. И вместо нормальной человеческой реакции мы получим животный инстинкт, выраженный в желании «нападать на врага».

«Если мы просто придем и скажем что-то на уровне диктатуры — это не очень помогает. Нужно понять, что движет человеком, какие мотивы. Скорее всего, мы столкнемся с тем, что его интересует не стоимость квадратного метра, а что-то другое. Например, страх за будущее, собственная несостоятельность», — посоветовала эксперт.

Светлана также отметила, что в идеале разговор должен проходить в максимально комфортной форме. «Виновник» должен понимать и чувствовать, что его услышали, а его мнение, несомненно, очень важно. Как только удастся расположить упрямого соседа, можно приступать к наступательным действиям: помочь решить его проблемы, устранить барьеры, мешающие дать положительный ответ.

Вывод юриста

Комментируя данную ситуацию, юрист Кирилл Радюк заметил, что сегодня, к сожалению, нет никакой возможности повлиять на мнение собственника с точки зрения закона. Единственный вариант — достижение мирового соглашения посредством беседы и долгих уговоров.

При этом Радюк пояснил, что отказ человека выселяться из квартиры не отменяет тот факт, что его поставят в очередь. Просто в данном случае он, скорее всего, окажется в числе последних. Конечно, в исключительных случаях, взвалившая бремя расселения на себя компания может пойти на уступку и выплатить небольшую компенсацию в обмен на положительное решение человека. Но это происходит крайне редко.

«Что касается мер воздействия на несогласных, то это больше психологический момент. Может, у него нет гарантии, что получит то, что ему необходимо. Нужно понимать, что эти конкурсы довольно объемные и есть много компаний, которые могут примерно за год обеспечить расселение коммуналок. Возможно, они будут готовы доплатить компенсацию какому-то определенному лицу, только чтобы угодить всем. Но убеждать через суд… Программа этого не предусматривает», — констатировал юрист.

А в заключение добавил: вероятность, что «отказник» будет проживать один в квартире на момент, когда все остальные съедут, ничтожно мала. К упрямому соседу, скорее всего, кого-нибудь подселят. Причем довольно скоро, поскольку жилье в Петербурге, особенно в центре, никогда не будет «стоять без дела».

К слову, с такими же проблемами сталкиваются и жильцы легендарных ленинградских коммуналок, коих в центре Петербурга осталось еще бесчисленное множество. Но здесь иногда камнем преткновения становится не желание урвать побольше денег за квадратные метры в элитном районе, а простое нежелание покидать исторический центр с его красивой архитектурой и престижем проживания, хоть и в неудобной, казалось бы коммуналке. Здесь, как и в ситуации с реновацией, остается только договариваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербурге перезапустили программу реновации.