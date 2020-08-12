Взрослых дочек Валерия Меладзе заметили на светском приеме

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Софья Зуева
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Звездных дочерей, редко посещающих публичные мероприятия, не отличить от матери.

Взрослых дочек Валерия Меладзе заметили на светском приеме

Фото: Instagram @irinameladze_

Арина и Софья Меладзе в сопровождении матери Ирины появились на премьере американского триллера «Агент Ева» в одном из московских торговых центров, сообщает интернет-журнал WMJ.

Для известных гостей мероприятия перед показом устроили небольшой фуршет в музыкальном сопровождении диджея Вероники Федоровой. Дети известного певца редко появляются на публике, поэтому среди звезд их сразу же заприметили папарацци.

Первое, что бросается в глаза, это то, как девушки похожи на свою мать, бывшую супругу Валерия Меладзе Ирину. А вот найти хоть что-то общее с известным исполнителем довольно сложно.

О звездных дочерях заслуженного артиста известно достаточно мало. Девушки не любят появляться в свете софитов и редко дают о себе знать.

Instagram @ingameladze

Известно, что старшая дочь Инга в следующем году отметит тридцатилетие и не имеет детей. В браке девушка успела побывать, однако семейного счастья он не принес.

Instagram @sofikomeladze

21-летняя Софья Меладзе растет скромной, нетребовательной девушкой и, несмотря на то что водит собственный автомобиль, ее запросто можно встретить в метро. Она учится в институте и не планирует становиться медиаперсоной. О личной жизни средней дочери Меладзе ничего не известно.

Instagram @meladzearina

17-летняя Арина только-только закончила в школу, увлекается танцами и планирует посвятить им свою жизнь.

Известно, что дочери Валерия Меладзе не общаются со своими сводными братьями. По сообщению близких знакомых, они не могли понять решения отца уйти к другой женщине и завести новую семью. Спустя годы девушки смогли наладить с отцом хорошие отношения и часто видятся.

Ранее 5-tv сообщал, что Ирина Меладзе сравнила себя с «раненой волчицей» после расставание с мужем.

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