«Неблагодарная работа»: Бывшая жена Меладзе охарактеризовала свой брак с певцом
Ирина Меладзе рассказала, какой ад ей пришлось пережить после болезненного расставания с артистом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Aleksey Trishin, Instagram @irinameladze_
Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина разоткровенничалась перед своими подписчиками. В своей новой публикации в Instagram женщина поразмышляла, почему замужние представительницы прекрасного пола так сильно боятся остаться одни, даже состоя в токсичных отношениях.
Ирина привела свой собственный пример, заявив, что она, будучи замужем за бывшим супругом, воспринимала свою роль жены как «не самую благодарную работу».
«Здесь я сама себя убедила в том, что мол, семья — это мой бизнес и я должна работать на большое, общее дело. Чем закончилось всем известно», — написала она.
По ее словам, в тот момент, когда Меладзе ушел от нее к Альбине Джанабаевой, она осталась абсолютно одна с детьми. Она сравнила себя с «раненой волчицей», которая «ушла умирать в одиночестве».
После расставания Ирина полностью сменила круг знакомств. Несмотря на то, что многие, как пишет Меладзе, пускали сплетни за ее спиной, она смогла обрести людей, которые оказали ей большую поддержку.
«В один момент я поняла, что жизнь заиграла новыми красками и мне открылись тысячи дорог. Было ощущение, что до этого я плыла по узкой трубе и вот наконец-то я выплыла в море, где ярко светит солнце», — призналась Ирина.
Экс-супруга певца заверила своих подписчиц, что жизнь после развода существует и она, по ее мнению, несравненно лучше. Поклонницы вдохновились примером Ирины и выразили ей огромную благодарность за откровенное признание.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева хотела бы иметь ребенка от Константина Меладзе.
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