Как Алла Пугачева спасла Премию Муз-ТВ?

Несколько лет назад проведение премии Муз-ТВ находилось под угрозой срыва, но ситуацию исправила Алла Пугачева. Об этом МK.RU рассказал директор телеканала Арман Давлетьяров накануне своего пятидесятилетия.

Однажды конкуренты телеканала решили провести собственное мероприятие прямо за неделю до знаменитой музыкальной премии, обзвонили топовых артистов и начали их шантажировать. В результате Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков, Григорий Лепс и некоторые другие звезды подобной величины на церемонию не явились. Им сообщили, что если их увидят на премии Муз-ТВ, то уберут творчество исполнителей со всех ресурсов.

В то же время певица Алла Пугачева решила поддержать руководителя канала и заявила, что придет на светское мероприятие. Из-за отсутствия других знаменитостей билеты на шоу никто из зрителей сдавать не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист оценил модный образ Аллы Пугачевой.