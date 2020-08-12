Умер один из старейших миллиардеров в мире, медиамагнат Редстоун

Гендиректор и председатель совета директоров компании National Amusements Самнер Редстоун скончался в возрасте 97 лет. Сообщение об этом появилось в Twitter компании ViacomCBS.

«Господин Редстоун превратил семейную театральную компанию в выдающееся глобальное медиа-портфолио», — написали о предпринимателе представители ViacomCBS.

Причина смерти одного из самых влиятельных медиамагнатов мира не уточняется.

В ноябре 2019 года состояние Редстоуна оценивалось почти в четыре миллиарда долларов. А в рейтинге самых богатых бизнесменов мира на 2020-й года по версии Forbes предприниматель занял 804-е место.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, умер президент ассоциации, вручающей «Золотой глобус». Лоренцо Сории было 68 лет.