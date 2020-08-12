Умер один из старейших миллиардеров в мире, медиамагнат Редстоун

|
Татьяна Меркер
35

Предприниматель из списка Forbes скончался в возрасте 97 лет.

Умер один из старейших миллиардеров в мире, медиамагнат Редстоун

Фото: www.globallookpress.com /imago stock&people

Гендиректор и председатель совета директоров компании National Amusements Самнер Редстоун скончался в возрасте 97 лет. Сообщение об этом появилось в Twitter компании ViacomCBS.

«Господин Редстоун превратил семейную театральную компанию в выдающееся глобальное медиа-портфолио», — написали о предпринимателе представители ViacomCBS.

Причина смерти одного из самых влиятельных медиамагнатов мира не уточняется.

В ноябре 2019 года состояние Редстоуна оценивалось почти в четыре миллиарда долларов. А в рейтинге самых богатых бизнесменов мира на 2020-й года по версии Forbes предприниматель занял 804-е место.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, умер президент ассоциации, вручающей «Золотой глобус». Лоренцо Сории было 68 лет.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.24
0.09 85.96
0.04
Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разн...

Последние новости

19:53
Как избавиться от звонков мошенников? — ответ специалистов Роскачества
19:44
ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
19:36
Секс с покойным и кровопитие: адвокат Марины Кохал об ужасах ее «тайного» допроса
19:23
В России отменили закон о врачебной тайне для подростков
19:14
«Больного изобразить несложно»: Лоза усомнился в правдивости инсульта Ефремова
19:01
Мать убитой аспирантки пожаловалась в СПбГУ на нового адвоката историка Соколова

Сейчас читают

Есть ли будущее у «сантехника» и «бизнес-леди»: Как выбрать идеального мужчину?
Наталья Рудова подтвердила беременность, показав округлившийся живот
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок