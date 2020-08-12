Поток Персеиды: как загадать желание в ночь с 12 на 13 августа, чтобы оно исполнилось?

Ночь с 12 на 13 августа — время чудес и исполнения желаний. Ежегодно в этот период усиливается активность метеорных потоков. Пиком же является — звездопад Персеиды.

По мнению ведущих астрологов, это время идеально подходит не только для романтических свиданий, но и для реализации тайных потребностей. Сделать это, оказывается, совсем несложно. Главное — знать, в какой именно момент попросить у Вселенной помощи и поддержки.

«Инструкция» по правильному загадыванию желаний состоит лишь из нескольких, но очень важных пунктов. Так, для начала, важно хорошенько осмыслить идею, убедиться, что кроме нее вам более ничто не интересно. Говорить о мечте кому-либо строго запрещается! Ведь это все-таки личное дело.

Важно записать желание на листочке бумаги. При этом формулировать необходимо кратко. Хотите новую вещь? Попросите денег, минуя всякие подробности. «Поймав звезду» на небосклоне, произнесите написанное быстро и четко. Как только свет от метеора погаснет — Вселенная откликнется. После — не забудьте о благодарности. Искренние и добрые слова помогут исполнить мечту гораздо быстрее.

Астрологи предупреждают: после завершения ритуала не стоит ждать чуда ежедневно. Все случится тогда, когда будет нужно. При этом чрезмерной раздражительностью и навязчивостью вы лишь «усугубите» положение и отдалите счастливый момент, напоминает EAOMedia.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и где можно увидеть поток Персеиды невооруженным взглядом.