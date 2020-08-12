«Нет больше пацана»: звезда «Дома-2» Николай Должанский сообщил о скорой свадьбе

Самый зрелый и странный участник «Дома-2» Николай Должанский заявил подписчикам в Instagram о предстоящей свадьбе. 48-летний мужчина опубликовал фото, где стоит в обнимку у ЗАГСа с другой звездой телестройки Екатериной Богдановой. Девушка держит в руке заполненный бланк — очевидно, заявление.

«Скоро женимся», — коротко написал Должанский.

Instagram @kolyan_dolzhansky_dom2

Известие о том, что Николай и Екатерина собираются пожениться, удивило поклонников. Ведь с 2018 года заслуживший репутацию главного фрика «Дома-2» участник называет девушку своей супругой. Должанский заявлял, что официально расписался с избранницей. Однако реальность оказалась иной.

Как уточняет Teleprogramma.pro, истинные отношения пары даже не подходили под понятие «сожительство». В личном блоке Богданова поведала, что иногда «супруги» проводили время вместе, но всякий раз расходились по разным квартирам. Более того, они не раз расставались. Последний разрыв произошел осенью прошлого года.

Правдиво ли нынешнее сообщение Николая, неизвестно. Но не все поклонники поверили эпатажному мужчине.

«Все, нет больше пацана»;

«Самая красивая пара проекта»;

«Боже, где блюющий смайл?»

«Колян, конечно, поздравляю, но одень что-нибудь приличное. Прояви уважение к себе и к ней»;

«Не будет никакой свадьбы. Это фейк», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова рассказала, работают ли участники «Дома-2» по сценарию.