Наталья Рудова подтвердила беременность, показав округлившийся живот
Актриса наконец-то ответила фанатам, давно подозревавшим ее в том, что она находится в интересном положении.
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Фото, видео: Instagram @rudovanata
Наталья Рудова подтвердила беременность. Актриса наконец-то успокоила поклонников, давно подозревавших ее в том, что она находится в интересном положении. Звезда кино и сериалов опубликовала на своей странице в Instagram фото с округлившимся животом.
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