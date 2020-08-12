Три важных нововведения ждут автомобилистов с 1 сентября
Стоимость ОСАГО будет рассчитываться по новым правилам, инспекторы смогут диагностировать автомобиль прямо на дороге, а в ПТС станет больше информации.
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Фото, видео: ТАСС / ETIENNE LAURENT; 5-tv.ru
С 1 сентября российских автомобилистов ждут три важных изменения, которые вступят в силу, напоминает «Экономика сегодня». Во-первых, по новым правилам будет рассчитываться стоимость полиса ОСАГО. Минимальная цена «автогражданки» для законопослушных водителей составит около двух с половиной тысяч рублей, максимальная же превысит пять тысяч. Таким образом «тарифный коридор» увеличится до 30%, что, по мнению Центробанка России, облегчит жизнь многим водителям.
Во-вторых, инспектора ДПС выдадут новые приборы, которые позволят им проводить диагностику машин прямо на трассе и запрещать их эксплуатацию при выявлении нарушений установленных нормативов. Это устройства для измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем, а также дымомеры для контроля выхлопа дизельных двигателей и люксометры для оценки соответствия безопасности света фар. Это новшество призвано повысить безопасность на дорогах.
В третьих, больше информации будут вносить в ПТС и свидетельство о регистрации автомобиля. Внешне документы никак не изменятся, но в них появится данные о мощности двигателя и дате постановки машины на учет, а также сведения о номере системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и о наличии таможенных ограничений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще изменения ждут российских автовладельцев осенью 2020 года.
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