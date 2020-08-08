Близится осень и вместе с ней российских водителей ждут несколько серьезных изменений. Так, в уже с конца августа стоимость полисов ОСАГО будут рассчитываться страховые компании начнут по новым правилам. Минимальная базовая ставка составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей, то есть тарифный коридор будет расширен до 30%, сообщает интернет-портал Autonews.ru.

Для водителя будет выбираться индивидуальный тариф, исходя из возраста и типа его автомобиля, наличия или отсутствия грубых нарушений Правил дорожного движения, установки телематических устройств и даже семейного положения.

После 30 сентября вернется обязательный техосмотр (ТО), временно отмененный из-за угрозы распространения коронавируса. Владельцам машин старше четырех лет проходить ТО нужно будет, как и сейчас, раз в два года, а если машина старше 10 лет — каждый год. Позже будут введены новые требования к прохождению технического осмотра. Так, нужно будет обязательно фотографировать въезд и выезд автомобиля в пункты техосмотра. Кроме того, штраф за поддельную диагностическую карту или за ее отсутствие составит две тысячи рублей.

Повышенные летние тарифы на платных дорогах М3, М4 и М11 в этом году продлили до 31 октября. Как ожидается, из-за эпидемии коронавируса сезон отпусков на этот раз продлится дольше.

Изменения коснутся и инспекторов ГИБДД — они получат новые приборы, для диагностики автомобилей прямо на трассе и смогут запрещать их эксплуатацию, если нарушены нормы. Это устройства для измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем, а также дымомеры для контроля выхлопа дизельных двигателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за нелегальный техосмотр в России теперь введена уголовная ответственность.