Видео: два американских самолета перехвачены у границы РФ над Черным морем

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Светлана Александрова
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Российский Су-27 заставил развернуться самолет-разведчик RC-135 и патрульный Р-8А «Посейдон» ВВС США.

Фото, видео: Национальный центр управления обороной РФ/ТАСС

Национальный центр управления обороной РФ сообщил о перехвате 12 августа, в день ВВС России, над Черным морем двух американских самолетов, которые приближались к границе России. Для опознания воздушных целей в воздух был поднят истребитель Су-27 противовоздушной обороны Южного военного округа. Приблизившись на безопасное расстояние, экипаж идентифицировал объекты как как самолет-разведчик RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Российский истребитель заставил американцев развернуться и удалиться от госграницы, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как подчеркнули в российском центре управления обороной, полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в прошлый раз отгонять американские RC-135 и Р-8А «Посейдон» от российской границы над Черным морем российским военным летчикам пришлось 7 августа.

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Видео: два американских самолета перехвачены у границы РФ над Черным морем

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