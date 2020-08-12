Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко отменить результаты президентских выборов и провести повторное голосование.

В опубликованном в Facebook видеообращении Порошенко заявил, что считает недопустимым «насилие над белорусами». По его словам, это необходимо немедленно прекратить. При этом уточнил, что делать это нужно общими усилиями, если правительство страны не может урегулировать вопрос самостоятельно.

По словам экс-президента, Украина уже готова назначить представителя от страны, который вместе с инициативной группой от Евросоюза примет непосредственное участие в деэскалации конфликта в Республике.

«Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины. Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности», — сообщил Порошенко.

А в заключение добавил, что власти Белоруссии обязаны откликнуться на призывы общества, стремящегося к лучшим переменам.

Протесты Белоруссии продолжаются уже третьи сутки. Митингующие требуют отменить результаты президентских выборов, победу в которых одержал Александр Лукашенко с более 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время протестных акций в Белоруссии пострадал один малолетний ребенок.