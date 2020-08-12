Фото: Маленький ребенок получил серьезные ранения на акции протеста в Белоруссии

Пятилетняя девочка получила множественные ранения во время акций протеста в Белоруссии. В беседе с TUT.BY родители ребенка рассказали подробности случившегося.

Вопиющий инцидент произошел вечером 11 августа в одном из районов города Гродно. Семья с маленьким ребенком на автомобиле возвращалась домой из поездки. Проезжая мимо улицы Советских Пограничников, машина уперлась в колонну протестующих водителей. Все они громко сигналили.

Спустя несколько минут впереди появились бойцы ОМОНа, а также военная техника. Несколько секунд — и в машине семейства осыпались стекла.

«Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар», — вспоминала мама девочки.

Осколки ранили супруга женщины, а также ребенка. По признанию собеседницы издания, она не сразу поняла, что происходит. В тумане увидела лишь кровь и забила тревогу.

tut.by

«Муж сразу хотел отвезти нас в больницу скорой помощи, она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала — она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили», — рассказала женщина.

Медики диагностировали у маленького ребенка рассечение правой височной части, а также ушиб. В результате — пришлось наложить на ранения четыре шва. В настоящий момент жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Ей прописали постельный режим, уточняет KP.RU.

Комментарий по ситуации появился на сайте УВД Гродненского облисполкома. Отмечается, что по факту случившегося организована проверка, уточняются детали произошедшего.

«Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Кроме того, ввиду сложившейся обстановки семьи с детьми убедительно попросили обходить стороной места массового скопления людей во избежания подобных инцидентов.

«Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть! Мира и понимания всем нам!» — написано на сайте УВД Гродненского облисполкома.

Протесты в разных городах Белоруссии, в частности, в столице, продолжаются уже третьи сутки. Демонстранты требуют отменить результаты президентских выборов-2020, безусловным лидером которых явился Александр Лукашенко. По данным ЦИК, глава государства набрал более 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии милиция открыла огонь на поражение по протестующим.