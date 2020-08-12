Фото: Маленький ребенок получил серьезные ранения на акции протеста в Белоруссии

|
Виктория Андреева
140

В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

Фото: Маленький ребенок получил серьезные ранения на акции протеста в Белоруссии

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Пятилетняя девочка получила множественные ранения во время акций протеста в Белоруссии. В беседе с TUT.BY родители ребенка рассказали подробности случившегося.

Вопиющий инцидент произошел вечером 11 августа в одном из районов города Гродно. Семья с маленьким ребенком на автомобиле возвращалась домой из поездки. Проезжая мимо улицы Советских Пограничников, машина уперлась в колонну протестующих водителей. Все они громко сигналили.

Спустя несколько минут впереди появились бойцы ОМОНа, а также военная техника. Несколько секунд — и в машине семейства осыпались стекла.

«Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар», — вспоминала мама девочки.

Осколки ранили супруга женщины, а также ребенка. По признанию собеседницы издания, она не сразу поняла, что происходит. В тумане увидела лишь кровь и забила тревогу.

tut.by

«Муж сразу хотел отвезти нас в больницу скорой помощи, она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала — она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили», — рассказала женщина.

Медики диагностировали у маленького ребенка рассечение правой височной части, а также ушиб. В результате — пришлось наложить на ранения четыре шва. В настоящий момент жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Ей прописали постельный режим, уточняет KP.RU.

Комментарий по ситуации появился на сайте УВД Гродненского облисполкома. Отмечается, что по факту случившегося организована проверка, уточняются детали произошедшего.

«Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Кроме того, ввиду сложившейся обстановки семьи с детьми убедительно попросили обходить стороной места массового скопления людей во избежания подобных инцидентов.

«Не подвергайте опасности самое дорогое, что у нас есть! Мира и понимания всем нам!» — написано на сайте УВД Гродненского облисполкома.

Протесты в разных городах Белоруссии, в частности, в столице, продолжаются уже третьи сутки. Демонстранты требуют отменить результаты президентских выборов-2020, безусловным лидером которых явился Александр Лукашенко. По данным ЦИК, глава государства набрал более 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии милиция открыла огонь на поражение по протестующим.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.24
0.09 85.96
0.04
Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разн...

Последние новости

21:20
Путин обсудил с Макроном ситуацию с протестами в Белоруссии
21:10
«Нет больше пацана»: звезда «Дома-2» Николай Должанский сообщил о скорой свадьбе
21:04
Очевидцы сообщили о стрельбе в трамвае в Купчино в Петербурге — видео
20:55
Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в особняк в Санта-Барбаре
20:47
Литва, Польша и Латвия разработали свой план выхода Белоруссии из кризиса
20:30
Гармаш потребовал миллион, чтобы остаться в «Современнике»?

Сейчас читают

Как метеоритный поток Персеиды влиял на историю человечества 12 августа
Есть ли будущее у «сантехника» и «бизнес-леди»: Как выбрать идеального мужчину?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок