«Он меня любит кусать»: Королева не считает предосудительными нежности с 18-летним сыном

Наташа Королева, раскритикованная не так давно в соцсетях за неуместные, по мнению пользователей, нежности с 18-летним сыном Архипом, заявила в радиоэфире, что не видит в таком выражении любви матери и сына ничего предосудительного. На шоу Аллы Довлатовой певица высказала мнение, что возмущались те, у кого нет таких взаимоотношений с детьми.

«Архип просто подрос. Он, к примеру, меня любит кусать. У него эта привычка осталась с детства. Я говорю ему: «Архип, ты же уже взрослый лось». Но он так выражает свою любовь», - поделилась Королева.

Она рассказала также, что сейчас ее сын одинок, но проводит «кастинг девушек». При этом с мамой по поводу своих избранниц не советуется.

Instagram @koroleva__star

Как пишет Teleprogramma.pro, недавно молодой человек серьезно увлекся музыкой и стал заниматься вокалом с преподавателем. Певица намерена полностью поддерживать сына на этой стезе.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, муж Наташи Королевой и отец Архипа Тарзан выложил в сеть сексуальное фото с супругой, «оголившей свой фасад».