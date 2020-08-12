Видео: ОМОН открыл стрельбу по жилому дому в Белоруссии
Сотрудники спецслужб применяют серьезные методы борьбы с протестующими.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Tut.by
В Минске бойцы ОМОНа открыли стрельбу по окнам жилого многоквартирного дома. По информации Telegram-канала TUT.BY, таким образом сотрудники спецподразделения пытаются утихомирить протестующих, кричащих с балкона. Очевидцы публикуют кадры с места событий.
Отмечается, что вопиющий инцидент с расстрелом демонстрантов произошел неподалеку от станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского. Как сообщают свидетели, жители многоэтажки подсказывали участникам протестов, куда можно спрятаться от правоохранителей. В ответ — получили несколько выстрелов из помповых ружей. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.
Параллельно с этим у посольства Белоруссии в Москве произошли массовые задержания, передает ТАСС. На протяжение нескольких часов у здания ведомства проходила мирная акция, в которой участвовали порядка 200 человек. Прибывшие на место полицейские оттеснили протестующих от посольства в сторону станции метро «Китай-город».
В результате, попутно были задержаны не менее пяти человек. В настоящее время на месте остаются порядка 150 митингующих.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с протестами в Белоруссии.
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