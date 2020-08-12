Путин обсудил с Макроном ситуацию с протестами в Белоруссии

Несмолкающие протесты в Белоруссии стали одной из главных тем, затронутых в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Сложившуюся ситуацию главы государств обсудили в среду, 12 августа.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Макрон был сильно взволнован беспорядками, вспыхнувшими после оглашения результатов президентских выборов в hеспублике. По информации ЦИК страны, безусловным лидером стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

«Президент выразил очень большую озабоченность ситуацией в Белоруссии и насилием в отношении граждан в период выборов. Он подчеркнул необходимость возвращения к диалогу», — говорится в сообщении.

Остальные детали диалога не уточнялись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии после выборов.