В Минске задержали совершившего наезд на сотрудника ГАИ водителя

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Алина Потёмкина
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При взятии злоумышленника было применено табельное оружие.

Фото, видео: МВД Белоруссии, ТАСС / Наталия Федосенко

В Минске задержан водитель автомобиля, совершивший наезд на сотрудника ГАИ. При задержании злоумышленника было применено табельное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

По ее словам, инцидент случился около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в столице республики. Неизвестный на машине Skoda наехал на сотрудника ГАИ после чего скрылся. Вскоре после происшествия его задержали. Нападавшему, по предварительным данным, 45 лет.

Пострадавшему правоохранителю была оказана необходимая медицинская помощь. Его доставили в больницу. О его состоянии ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим.

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