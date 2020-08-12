В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

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Молодцова Анна
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В результате инцидента один человек получил ранения.

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Сотрудники милиции в Бресте были вынуждены открыть огонь по напавшим на них с арматурой протестующим. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на правоохранителей напала группа агрессивно настроенных граждан, вооруженных арматурой.

«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — написала Чемоданова.

Она также сообщила, что Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов. Всего за участие в несанкционированных акциях задержаны более тысячи человек.

В Белоруссии уже третьи сутки продолжаются массовые беспорядки. В Минске манифестанты, требующие отменить результаты президентских выборов, строят баррикады и вступают в открытые стычки с силовиками, а те используют против них светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз намерен ввести санкции против Белоруссии.

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