В Белоруссии телеведущие массово увольняются с госканалов из-за протестов

В Белоруссии телеведущие массово заявили о своем увольнении с государственных каналов в разгар протестных акций. В социальных сетях знаменитости попрощались со своими телезрителями.

Ведущий популярного в стране вечернего шоу Евгений Перлин опубликовал в Instagram длинный пост, где выразил негодование по поводу происходящего в стране. По его словам, он не может спокойно работать на телевидении, зная, что ни одна развлекательная программа не спасет бедственное положение. Представитель СМИ уверен: он должен дарить поклонникам прекрасные эмоции. Но в разгар грандиозного конфликта это просто невозможно.

«Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года… Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на „Беларусь-1“ был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — написал Перлин.

Instagram @perlinman

С того же канала ушла и одна из известнейших белорусских ведущих Ольга Бельмач. О решении звезда сообщила подписчикам в Facebook.

«Я больше не работаю на ТВ. Простите меня за этот пост. Не смогла промолчать. В моей стране происходит полный ***** (Кошмар — Прим. ред.) Это я вам как эксперт по этикету говорю! Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!» — не сдержалась Бельмач.

Facebook @Ольга Бельмач

Присоединился к мнению коллег и телеведущий Сергей Козлович. В личном Instagram-аккаунте он сообщил, что навсегда покинул Агентство теленовостей, входящее в состав крупнейшего государственного медиахолдинга.

Мужчина признался, что это решение далось ему нелегко. Ведь попасть в кадр он мечтал со школьной скамьи. Однако сложившаяся обстановка не оставила ему другого выбора.

«Это была детская мечта, которой я посвятил десять лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на „Беларусь — 1“. В студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — пояснил Козлович.

Instagram @sergey_kozlovich

Протестные акции в Белоруссии длятся вот уже который день подряд: на улицах городов слышны крики людей и жуткая стрельба. Поводом к массовым протестам послужили итоги президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК страны, безусловным лидером оказался Александр Лукашенко с более 80% набранных голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии ОМОН открыл стрельбу по жилому дому.