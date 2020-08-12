Вспышка коронавируса зафиксирована в Мариинском театре

В Мариинском театре выявлено 24 инфицированных коронавирусом, четыре человека из труппы находятся в Больнице. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ранее худрук Мариинского театра Валерий Гергиев сообщил прессе, что в театре по меньшей мере у двоих-троих артистов подтвердили COVID-19.

«Мы четыре с половиной месяца держались. Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных», — цитирует его ТАСС.

Сведения о том, что несколько артистов знаменитого театра инфицированы коронавирусом, появилась несколько дней назад. Сообщалось, что артисты плохо себя чувствовали, поэтому были отправлены домой и прошли тесты на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что артистов Мариинского театра массового отстранили от работы из-за плохого самочувствия.