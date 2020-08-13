Видео: Двое взрослых и маленькая девочка погибли в ДТП в Псковской области

Двое взрослых и восьмилетняя девочка погибли в аварии в Псковской области. Как стало известно 5-tv.ru, водитель машины BMW, двигаясь по второстепенной автодороге, на перекрестке не предоставил преимущества движения водителю ВАЗа. Последствия инцидента оказались трагическими. Водитель отечественного автомобиля и пассажиры, в то м числе ребенок, скончались. Погибшие направлялись домой в Навель.

5-tv.ru

Водитель, устроивший ДТП, задержан сотрудниками полиции на месте, По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. На месте инцидента продолжаются следственные действия, движение по обеим автодорогам организовано сотрудниками ГИБДД. Расследование уголовного дела находится под личным контролем врио начальника УМВД России по Псковской области полковника юстиции Сергея Степонайтиса.