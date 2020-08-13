В Белоруссии умер доставленный из автозака мужчина

В Белоруссии скончался 25-летний житель Гомеля Александр В. после задержания на акции протеста 10 августа. Об этом «Радио Свобода» сообщила мать погибшего мужчины.

По словам женщины, ее сын не принимал участия в митинге, он был случайно задержан в центре города. Все последующие дни о нем не было никакой информации, только сегодня ей сообщили, что он скончался.

«Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — плачет женщина.

У молодого человека были проблемы с сердцем, и в автозаке ему стало плохо. Однако конвоиры приняли его за помешанного и отвезли в психиатрическую больницу. Там, по словам матери, опытный врач определил, что проблема другого характера, и его перевезли в ближайшую больницу.

«Там Сашу спасали, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже привезли в предсмертном состоянии», — поведала женщина.

В Белоруссии уже четыре дня идут протестные акции. Люди выходят на улицы и требуют пересмотра результатов выборов президента страны. По информации ЦИК страны, лидером голосования стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В ходе митингов к протестующим применяют силу: слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОМОН открыл стрельбу по жилому дому в Минске.