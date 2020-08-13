Саша Бортич вышла на пикет у посольства Белоруссии в Москве
На своей страничке в Instagram актриса опубликовала фото с плакатом.
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Фото, видео: Instagram @bortich
Актриса, сыгравшая в фильме «Я худею» и сериале «Полицейский с Рублевки» Александар Бортич вышла на пикет у здания посольства Белоруссии в Москве.
Фото с табличкой «Жыве Беларусь» она опубликовала в своем микроблоге Instagram, там же выразила народу слова поддержки.
«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Белорусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь», — подписала снимок Бортич.
Среди подписчиков актрисы оказалось немало жителей республики или белорусов, переехавшими на ПМЖ в Россию, особенно сильно переживающих за судьбу родной страны. За поддержку они поблагодарили Александру в комментариях.
После объявления результатов выборов президента в Белоруссии начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.
Согласно официальным данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская не признает результаты выборов и покинула страну. На данный момент, как сообщалось ранее, она находится в Литве.
Для урегулирования ситуации правоохранительные органы применяют против протестующих водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Официальные данные сообщают о двух жертвах и более шести тысячах задержанных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссии умер доставленный из автозака мужчина.
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