Установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19

|
Молодцова Анна
40

Ученые из Испании и Бразилии изучили показатели распространения коронавируса в 126 странах.

Установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Igor Petyx / Ipa

Отрицательный резус-фактор может повысить риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны в Испании и Университета Кампинас в Бразилии, сообщают «Известия».

В новом исследовании они попытались понять, что стало причиной быстрого распространения новой коронавирусной инфекции в 126 странах. Они выяснили, что безудержный рост числа заражений характерен, в первую очередь, для государств, в которых проживают больше людей с отрицательным резус-фактором (Rh-).

В частности, «взрывные» вспышки распространения болезни были зарегистрированы в Австралии, Бразилии, Испании, Великобритания, Швейцария и США. Данная тенденция объясняется тем, что люди всех групп крови с отрицательным резус-фактором быстрее инфицируются коронавирусом. Кроме того, у них значительно повышен риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иных заболеваний, что ослабляет их иммунитет и делает более восприимчивыми к заражению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.24
0.09 85.96
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:09
«Сердце на разрыв»: Бледанс показала фанатам слезливый момент прощания с сыном
14:00
Установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19
13:52
В офис «Яндекса» в Минске ворвались вооруженные люди
13:49
Экс-супруг молодой пассии Сергея Жигунова объявил ей войну
13:43
«У нас есть вопросы» — дочь лежащей в коме Легкоступовой озвучила позицию семьи
13:40
«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой

Сейчас читают

«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Список расширился: Еще одна страна возобновит авиасообщение с Россией
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок