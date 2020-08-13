Установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19

Отрицательный резус-фактор может повысить риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны в Испании и Университета Кампинас в Бразилии, сообщают «Известия».

В новом исследовании они попытались понять, что стало причиной быстрого распространения новой коронавирусной инфекции в 126 странах. Они выяснили, что безудержный рост числа заражений характерен, в первую очередь, для государств, в которых проживают больше людей с отрицательным резус-фактором (Rh-).

В частности, «взрывные» вспышки распространения болезни были зарегистрированы в Австралии, Бразилии, Испании, Великобритания, Швейцария и США. Данная тенденция объясняется тем, что люди всех групп крови с отрицательным резус-фактором быстрее инфицируются коронавирусом. Кроме того, у них значительно повышен риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иных заболеваний, что ослабляет их иммунитет и делает более восприимчивыми к заражению.

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