В ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса

|
Молодцова Анна
9

В организации отметили, что специалисты должны проанализировать данные об испытаниях и доказать безопасность нового препарата.

В ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса

Фото: ТАСС / MARTIAL TREZZINI

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что проанализирует данные об испытании первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, разработанной российскими учеными.

В организации отметили, что вакцина должна пройти обязательный процесс переквалификации: эксперты ВОЗ оценят, насколько новый продукт соответствует международным стандартам производства вакцин, а также его безопасность.

В ВОЗ также сообщили, что находятся в постоянном контакте с российскими властями и учеными для получения информации по данному вопросу. Только после соответствующего анализа данных о вакцине организация сможет порекомендовать ее, сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, пишет ТАСС.

При этом в ВОЗ заявили, что приветствуют все достижения в области исследований вакцины против коронавирусной инфекции.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 заявил 11 августа Владимир Путин. Медицинский препарат, разработанный в институте Гамалеи и РФПИ, получил название «Спутник V». Планируется, что вакцина поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 стран заинтересовались российской вакциной против коронавируса.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
В ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса
10:31
Трамп подколол Байдена после выбора кандидата на пост вице-президента
10:14
Адвокат Ефремова заявил о переносе заседания суда после недомогания актера
10:08
День Военно-воздушных сил: Как зарождалась авиация в России?
10:00
Прохор Шаляпин отказался уединяться в гробу с пенсионеркой
9:54
Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь при перелетах в Турцию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова повлияет на его наказание
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок