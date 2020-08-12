В ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что проанализирует данные об испытании первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, разработанной российскими учеными.

В организации отметили, что вакцина должна пройти обязательный процесс переквалификации: эксперты ВОЗ оценят, насколько новый продукт соответствует международным стандартам производства вакцин, а также его безопасность.

В ВОЗ также сообщили, что находятся в постоянном контакте с российскими властями и учеными для получения информации по данному вопросу. Только после соответствующего анализа данных о вакцине организация сможет порекомендовать ее, сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса, пишет ТАСС.

При этом в ВОЗ заявили, что приветствуют все достижения в области исследований вакцины против коронавирусной инфекции.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 заявил 11 августа Владимир Путин. Медицинский препарат, разработанный в институте Гамалеи и РФПИ, получил название «Спутник V». Планируется, что вакцина поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 стран заинтересовались российской вакциной против коронавируса.