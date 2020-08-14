Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя провела жаркую фотосессию в бикини на яхте

Старшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя впервые снялась в откровенной фотосессии для известного бренда. Снимки 15-летней Девы Кассель в бикини появились на фан-страничке в Instagram.

Сьемка проводилась на итальянском озере Комо. На фотографиях девушка позирует в розовом купальнике с цветами, сидя на носу красной яхты. Девушка, которой в сентябре исполнится только 16 лет, выглядит соблазнительно и сильно напоминает свою мать в молодости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deva Cassel (@devacassel_) 11 Авг 2020 в 11:02 PDT

В профиле также появились свежие снимки с отцом Венсаном, где он одет в нежно-розовую рубашку в тон платья дочери. Эти кадры были сделаны для того же модного дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deva Cassel (@devacassel_) 10 Авг 2020 в 8:49 PDT

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Моники Белуччи с трудом узнали в своем кумире секс-символа Голливуда.