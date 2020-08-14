Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя провела жаркую фотосессию в бикини на яхте

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Татьяна Меркер
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15-летняя Дева сделала снимки для итальянского бренда Dolce&Gabbana.

Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя провела жаркую фотосессию в бикини на яхте

Фото: Globallookpress / Kika Press

Старшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя впервые снялась в откровенной фотосессии для известного бренда. Снимки 15-летней Девы Кассель в бикини появились на фан-страничке в Instagram.

Сьемка проводилась на итальянском озере Комо. На фотографиях девушка позирует в розовом купальнике с цветами, сидя на носу красной яхты. Девушка, которой в сентябре исполнится только 16 лет, выглядит соблазнительно и сильно напоминает свою мать в молодости.

 
 
 
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Публикация от Deva Cassel (@devacassel_)

В профиле  также появились свежие снимки с отцом Венсаном, где он одет в нежно-розовую рубашку в тон платья дочери. Эти кадры были сделаны для того же модного дома.

 
 
 
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Публикация от Deva Cassel (@devacassel_)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Моники Белуччи с трудом узнали в своем кумире секс-символа Голливуда.

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