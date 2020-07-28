«Исчезает шедевр»: Моника Беллуччи расстроила фанатов постаревшим внешним видом

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Алиса Старжевская
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Поклонники итальянской актрисы с трудом узнали в своем кумире секс-символа Голливуда.

«Исчезает шедевр»: Моника Беллуччи расстроила фанатов постаревшим внешним видом

Фото: EPA / ETTORE FERRARI

Свежий снимок итальянской актрисы Моники Беллуччи сильно разочаровал фанатов. Фото, наделавшее переполох в сети, было опубликовано на одном из фанатских аккаунтов в Instagram, посвященном знаменитостям.

Папарацци засняли 55-летнюю актрису на одной из улиц Парижа в черном платье и с собранными в пучок волосами. На кадрах бросаются в глаза морщины, которые создают эффект заметно постаревшего лица.

Подписчики, привыкшие видеть свою любимицу вечно молодой и красивой, сильно расстроились, увидев Белуччи такой. Многие признали, что годы берут свое, даже если речь идет об одной из самых сексуальных звезд Голливуда. Другие же посчитали, что Белуччи состарилась чересчур рано.

«Она красива, но потерять такую красоту, что была в молодости, это больно. Словно исчезает шедевр»;

«Ребята, ей всего 55! Очень плохо выглядит и для своего возраста, и для обеспеченного человека»;

«Красивая была конечно, но не хочу так выглядеть в 55», — написали фолловеры.

Впрочем, не все оказались согласны с мнением большинства. Нашлись пользователи, которые посчитали, что морщины голливудской дивы — это заслуга фотошопа. По их мнению, недобросовестные фотографы сознательно «состарили» актрису. А третья категория юзеров призналась, что им все равно, как все обстоит на самом деле, потому что их кумир прекрасна в любом возрасте.

«Она красиво стареет. Никакой пластики, все натурально»;

«Она прекрасна»;

«Самая красивая в любом возрасте», — высказались они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Екатерина Скулкина предстала перед поклонниками помолодевшей и похудевшей.

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