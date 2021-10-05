Фитотерапевт пояснил, как мед продлевает молодость и защищает от болезней

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 141

О полезных для здоровья свойствах пчелиного продукта накануне Медового спаса рассказал кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Olga Sokolova, 5-tv.ru

Мед издревле славится своими лечебными свойствами, но что знают об этом большинство людей? Фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Николаевич Лущик поделился с 5-tv.ru своими знаниями.

Очень многое зависит от того, из нектара каких цветов и деревьев пчелами был произведен мед. Так, в липовом есть вещества, которые помогают ускорить выздоровление при простудах. Мед из акации имеет самый низкий гликемический индекс, так что его в ограниченных количествах можно употреблять даже при диабете.

«Очень ценятся специфические виды меда с отдельно взятых трав или лугов, как гречишный, — добавил Лущик. — Но особенно полезен мед из разнотравья».

Из-за активного ведения сельского хозяйства есть не так много пчеловодов, которые могут держать пасеку у лугов с разнотравьем. Но именно такой мед особенно богат витаминами, эфирными маслами, ферментами и микроэлементами. Все полезные свойства трав передаются и меду.

В этом пчелином продукте много калия, необходимого для здоровья сердечной мышцы, печени и нервной ткани. Содержатся в нем и антиоксиданты.

«Они помогают дольше поддерживать сосуду в антисклеротическом состоянии», — пояснил Лущик.

Фитотерапевт не мог не отметить и пользу иных продуктов пчеловодства. Перга (утрамбованная в соты пыльца, залитая медом) помогает восстановить силы, повысить гемоглобин и поднять вес при сильных истощениях тяжелейших болезнях.

А соты прекрасно подойдут для лечения расстройств желудка у детей. Сладковатый воск дают пожевать детям, чтобы избавить от проблем желудочно-кишечного тракта.

«Отлично лечат летний понос», — сказал фитотерапевт.

Также он отметил, что все пчеловоды отличаются хорошим цветом лица, не курят и не употребляют алкоголь, иначе пчелы их к себе не подпустят.

«Употребляя продукты пчеловодства, они сильно продлевают себе жизнь», — подвел итог фитотерапевт.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы фитотерапевта, как быстро избавиться от похмелья.

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