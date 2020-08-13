Дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход вдвое больше отца

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Молодцова Анна
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В 2019 году 14-летняя наследница заработала десять миллионов рублей.

Дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход вдвое больше отца

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова, согласно ее декларации, заработала десять миллионов рублей за 2019 год. Это в два раза больше, чем доход ее отца, который в том же году заработал 4,3 миллиона рублей. Такие данные следуют из сведений о доходах, опубликованных на сайте правительства Рязанской области, пишет ТАСС.

Доход матери 14-летней девочки составил 1,8 миллиона рублей. При этом в пользовании у семьи находится квартира площадью 205,1 квадратного метра. Супруга Любимова также имеет в пользовании легковой автомобиль Audi Q7 и две квартиры меньшего размера в собственности.

У девочки в пользовании, помимо квартиры в 205,1 «квадрата», указываются еще две — площадью 92 и 127,7 квадратных метра. В декларации на ее имя также упоминаются кладовка и одно машиноместо, хотя, согласно документам, личного автомобиля у нее нет.

В беседе с РИА Новости  пресс-секретарь главы Рязанской области Денис Арапов заявил, что такой огромный доход наследницы связан с продажей зарегистрированной на нее недвижимостью.

«На девочке были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в десять миллионов рублей», — сообщил Арапов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Дегтярев дал оценку дел в Хабаровском крае.

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