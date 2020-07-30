Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в среду продолжил знакомство с вверенным ему хозяйством. Все увиденное охарактеризовал коротко — впечатление тягостное! Кирилл Ольков знает, что так потрясло нового руководителя.

Малому кораблю тоже большое плавание. На судостроительном заводе Комсомольска-на-Амуре команда «отдать швартовые». Здесь начинают строить уже четвертый по счету ракетный корабль «Павловск» для Тихоокеанского флота.

«Для его модернизации возможности широчайшие. Корабль в своей жизни, своей судьбе должен модернизироваться», — поясняет старший строитель заказа Геннадий Дмитриев.

Самый промышленно-развитый город Дальнего Востока уже на протяжении многих лет никак не защищен от паводка. Комсомольску-на-Амуре грозит наводнение, а его жителям разорение. На судостроительном заводе они говорят не о своих инженерных достижениях, а о проблемах.

«Волнуют цены на бензин. Почти 50 рублей»

«У меня вопросы были, когда я еще в Ванино на выходных был и в Совгавань поехал. ФАС мне кажется здесь задремал в Хабаровском крае. Я своим передаю поручение сотрудникам с ФАС поработать», — ответил Михаил Дегтярев.

Но работать врио губернатора Хабаровского края придется не только с ФАС. Федеральная программа «Комфортная среда» в городе давно «буксует». За два года здесь даже парк не построили. А во дворы вообще страшно зайти.

А этим жителям страшно даже у себя дома. Переступая порог, Раиса Баранова просит смотреть под ноги, а заодно и по сторонам. Мало ли что отвалится и упадет на голову. Та же крыша, например.

«Вот здесь постоянно лужа, вся крыша постоянно течет. Вы видели вот тут все просевшее, видели?»

Городские, да и краевые власти давно обещали жителям помочь в переселении. Но в Комсомольске-на-Амуре уже много лет ничего не строится. Речь, в том числе, и о социально значимых объектах. На которые уже даже были выделены деньги.

Региональный центр развития спорта раньше называли одним из самых крупных проектов Дальнего Востока. А теперь это всего лишь очередной долгострой. Мегадорогой проект стоимостью миллиард рублей, который начали строить в рамках нацпроекта, краевые власти обещали сдать до конца года. Сейчас он готов только на половину.

«Впечатления тягостные. Очевидно, что срок мы не успеваем. Хоть подрядчик и гарантирует окончание работ в срок. Очевидно, идет удорожание стоимости работ», — подчеркивает врио главы края.

Складывается впечатление, что в краевом центре спортивные объекты тоже проектировали «на глаз». Дворец спорта «Самбо» стоимостью 400 миллионов рублей, который тоже построили в рамках нацпроекта, краевые чиновники должны были сдать еще 23 февраля. Здание вроде как построили. Но так и не открыли. Дворец до сих пор не работает и борцов здесь не ждут.

Михаил Дегтярев пообещал лично следить за всеми стройками, которые ведутся в рамках нацпроектов. В том числе онлайн. С помощью вебкамер.