Митя Фомин приобщился к жизни крымских бомжей
Солист группы Hi-Fi подружился с бездомными и призвал поклонников чаще обращать внимание на судьбу нищих.
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Фото, видео: Instagram @mf_agent
Жизнь крымских бездомных вызвала сочувствие у Мити Фомина. Солист группы Hi-Fi с бродягами на лавочке, о чем поведал поклонникам в Instagram.
«Один остроумно шутил, хвастал своим новым щенком. Второй посапывал рядом и что-то неспешно ворчал сквозь сон. Дал на питание всем троим. Интеллигентные люди, кстати, оказались! Благодарили очень», — поделился певец.
Общение с бомжами натолкнуло Фомина на мысли о благополучии обывательской жизни и нехватке сострадания в обществе к малоимущим. Солист Hi-Fi проникся судьбой нищих и призвал подписчиков чаще обращать внимание на их трудности.
«В спешке и суете нам нет дела до людей, которые вот так влачат существование у всех на глазах. Понятия не имею, в каком количестве их есть на планете. Знаю точно, видел: такие бедолаги есть в каждой приличной стране! Даже думать не хочу, каким образом можно потерять все и остаться на улице нищим/голодным и брошенным. Наверное, это череда цикличных неудач, особенностей̆ психики и характера, которые и приводят к такому исходу», — порассуждал певец.
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