Видео ликвидация последствий разлива нефти у Маврикия
Авария произошла на прошлой неделе.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Ликвидация нефтяного разлива проходит уже несколько дней у берегов острова Маврикий в Индийском океане. По предварительным данным, в прибрежные воды вылилось уже около тысячи тонн нефтепродуктов.
Авария произошла с японским танкером MV Wakashio, который сел на мель на рифе Пуэнт д’Эни. Специалисты бьют тревогу, так как судно еще не разломилось до конца, и внутри осталось большое количество опасных продуктов и топлива. Сейчас рабочие смогли выкачать только 2,5 тонны из корабля, однако это далеко не все.
Также очистка проходит и непосредственно на прибрежной территории. Риф, с которым столкнулся танкер, славится пляжами и заповедниками с редкими видами животных. Эксперты отмечают, что авария может привести к масштабной экологической катастрофе в регионе.
Помимо специалистов с самого Маврикия в ликвидации последствий принимают участие тысячи волонтеров и специальная команда ООН.
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