Видео ликвидация последствий разлива нефти у Маврикия

Ликвидация нефтяного разлива проходит уже несколько дней у берегов острова Маврикий в Индийском океане. По предварительным данным, в прибрежные воды вылилось уже около тысячи тонн нефтепродуктов.

Авария произошла с японским танкером MV Wakashio, который сел на мель на рифе Пуэнт д’Эни. Специалисты бьют тревогу, так как судно еще не разломилось до конца, и внутри осталось большое количество опасных продуктов и топлива. Сейчас рабочие смогли выкачать только 2,5 тонны из корабля, однако это далеко не все.

Также очистка проходит и непосредственно на прибрежной территории. Риф, с которым столкнулся танкер, славится пляжами и заповедниками с редкими видами животных. Эксперты отмечают, что авария может привести к масштабной экологической катастрофе в регионе.

Помимо специалистов с самого Маврикия в ликвидации последствий принимают участие тысячи волонтеров и специальная команда ООН.

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