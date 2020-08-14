«Нужно суметь поговорить с людьми»: Навка о протестах в Белоруссии

Неумолкающие в Белоруссии протесты взволновали буквально весь мир. Вот уже четыре дня на улицы выходят толпы демонстрантов, требующие пересмотра результата президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Происходящее в Минске прокомментировала и знаменитая фигуристка Татьяна Навка. На своей странице в Instagram супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова опубликовала пост, в котором призналась, что тепло относится к белорусскому народу и надеется на скорое урегулирование беспорядков.

«Люблю этот народ и тепло к нему отношусь, поэтому очень бы хотелось, чтобы как можно скорее там все наладилось и пришло к мирной жизни. Я не эксперт в социологии и политологии, но на мой взгляд, важно с одной стороны не поддаваться на провокации, а с другой стороны, найти слова и суметь поговорить с людьми», - высказалась Навка.

Instagram @tatiana_navka