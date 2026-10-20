«Автоматически запрещается»: сможет ли Navai вернуться в Казахстан

Рэперу Navai запретили въезд в Казахстан на пять лет

Российскому рэперу Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров. — Прим. ред.) запретили в течение пяти лет въезжать на территорию Казахстана после решения о его депортации. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Корытин.

«При судебном выдворении иностранного гражданина из Республики Казахстан ему автоматически запрещается въезд в страну сроком на пять лет. Пятилетний запрет начинает действовать в силу закона. Суду не требуется выносить отдельное постановление или указывать данный запрет в тексте основного решения», — рассказал он.

Сотрудники правоохранительных органов задержали рэпера Navai 13 октября при въезде в Казахстан на пограничном пункте «Кордай». В автомобиле, за рулем которого находился исполнитель, обнаружили и изъяли наркотические вещества, а также приспособления для их употребления. Однако 20 октября полиция Казахстана прекратила уголовное дело, после чего рэпера выдворили из страны.

Адвокат отметил, что Бакиров может оспорить решение о его депортации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Navai признал свою вину и хочет вернуться в Казахстан.

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