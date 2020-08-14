В Москву возвращается летняя погода. Если в пятницу воздух будет достаточно прохладным, то уже к воскресенью в столицу вернется тепло, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу днем температура не поднимется выше 16-18 градусов, зато в субботу столбик термометра дойдет до отметки в 18-20.

Вильфанд отметил, что пятничная погода будет ниже нормы на три-четыре градуса, но осадков выпадет гораздо меньше, чем в предыдущие дни.

К воскресенью, 16 августа, по словам метеоролога, в Москве станет по-летнему тепло и солнечно. Осадки не ожидаются, воздух прогреется до 22-23 градусов выше нуля.

«Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы», — подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

Ранее 5-tv сообщал, что Москву затопили сильнейшие ливни.