Три способа распознать мошенника за онлайн-объявлением

В условиях современной жизни все больше покупок и платежей переходят в интернет. Чужой кошелек всегда привлекал мошенников, которых в онлайн-среде и на площадках для объявлений особенно много. Как не попасться на их уловки и распознать на раз-два, рассказал юрист Иван Соловьев.

Существует три проверенных способа понять: злоумышленник с вами общается на доске объявлений или нет.

Предоплата

Просьбы внести залог или полную предоплату за товар — это нормально для многих онлайн-площадок. Так они гарантируют, что клиент не откажется от покупки в последний момент. Однако в случае досок объявлений велик шанс получить брак, поэтому оплату лучше проводить уже после обмена с продавцом.

Личные взаимоотношения

Чаще всего мошенники просят переводить им деньги в залог на номер телефона. Большинство надежных продавцов никогда так не сделают. Кроме того, подозрительно, если продавец рвется много общаться не по делу, переписывается с клиентом в свободное время. Скорее всего, он пытается втереться в доверие и получить от него перевод или доступ к личным данным.

Фишинг

Мошенники сделают все, чтобы выведать данные о карте, CVV-коде и прочих персональных данных. В некоторых случаях они создают зеркальные копии оригинальных сайтов, на которых якобы можно проводить оплату за заказ. На деле так получают доступ к счетам их жертв. Предложение помочь ввести данные с карт или вопросы о присланных из банка смс-сообщениях сразу говорят о мошенничестве.

«Особо ушлые продавцы в открытую говорят о том, что деньги им были переведены за просмотр их объявления и фотографий на нем», — цитирует Ивана Соловьева «Прайм».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что телефонные мошенники используют аудио-роботов для совершения преступлений. В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что вместо самих мошенников людям звонят телефонные роботы — эксперт «Лаборатории Касперского» пояснил, в чем их опасность.