Петербурженка заказала розетки в интернет-магазине и лишилась 90 тысяч рублей

Жительница Санкт-Петербурга по имени Елена столкнулась с мошенничеством при заказе электроустановочных изделий. Оплатив покупку, она не дождалась товара в полном объеме и не смогла закончить ремонт. О произошедшем она рассказала 5-tv.ru, предположив, что пострадавших может быть значительно больше.

Выбирали розетки Елена с мужем в сети. Адрес подходящей точки на Обводном канале был указан на сайте официального поставщика в числе прочих представителей.

«Приехали туда, магазин работал. С менеджером поговорили, выбрали розетки, нам выставили счет, мы его оплатили. Сказали, что пять-семь дней, и мы вам позвоним, приедете в магазин и заберете свои розетки. Заказ был примерно на 120 тысяч рублей», — пояснила Елена.

Когда товар не пришел в срок, петербурженка принялась звонить продавцам. Сначала задержку объясняли сбоями в программе, затем оправдываться и вовсе перестали, как и брать трубку. На двери офиса супруг Елены обнаружил записку: торговая точка не работает по техническим причинам.

«Спустя месяц позвонил менеджер, как я потом узнала, он же генеральный директор и индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что мы можем забрать часть заказа. Но они отгрузили товары на сумму порядка 30 тысяч рублей и потом пропали», — добавила женщина.

Оставив негативный отзыв в соцсетях, Елена получила сообщение от еще одной обманутой покупательницы. Та утверждала, что ущерб превысил 400 тысяч рублей. Сейчас петербурженка направила бизнесмену досудебную претензию и готовится привлечь виновных к ответственности.

Ранее аферист обманул жительницу Новосибирска — на куда большую сумму и куда более жестоким образом. Женщина два года переписывалась с человеком, выдававшим себя за китайского актера Сюй Кая, и перевела ему более двух миллионов рублей.

Знакомство состоялось в соцсети, позже общение переместилось в закрытый мессенджер. Собеседник предложил встретиться, но для этого требовалось зарегистрироваться на сайте и оплатить расходы. Деньги якобы шли на авиабилеты и членскую карту. Ради продолжения отношений женщина оформляла кредиты, потом и ее квартира оказалась в залоге.

Последний платеж она сделала 11 ноября, после чего мужчина перестал отвечать. За два года россиянка ни разу не слышала его голос и не видела по видеосвязи — общение шло только в переписке на английском.

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