«Врывается в TikTok»: Шубская показала, как танцует наследник Овечкина

Модель Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. В этом году у них родился второй сын, а пока мама чаще радует подписчиков своего микроблога в Instagram постами со старшим наследником. Новое видео с Сережей вызвало у них восторг.

На выложенном видео с платформы TikTok Сергей, которому 18 августа исполнится два года, танцует вместе с двоюродной сестрой Полиной Симачевой. Это 13-летняя дочка Анна Нахапетовой, сестры Шубской по матери, покойной актрисе Вере Глаголевой.

«Сергей Александрович, на релаксе, врывается в TikTok», — подписала видео Шубская.

Instagram @nastyashubskaya

Подписчики Шубской остались очень довольны танцами Овечкина-младшего, который в своем возрасте уже неплохо держит клюшку.

«Он умеет играть в хоккей и танцевать!»;

«Врывается в TikTok размеренно! По-мужски! Бесподобный!»;

«Папа вылитый!»;

«Этот малыш уже легенда», — оставили они комментарии под видео на русском и английском языках.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали встречаться в 2015 году. Очень быстро последовала помолвка и свадьба, в 2018 году на свет появился их первенец Сергей. Мальчика назвали в честь погибшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье родился маленький Илья.

5-tv.ru писал, как отец Шубской трогательно встретился с внуком после долгой разлуки.