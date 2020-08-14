«Врывается в TikTok»: Шубская показала, как танцует наследник Овечкина
Модель поделилась видео с танцами маленького Сережи.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Модель Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. В этом году у них родился второй сын, а пока мама чаще радует подписчиков своего микроблога в Instagram постами со старшим наследником. Новое видео с Сережей вызвало у них восторг.
На выложенном видео с платформы TikTok Сергей, которому 18 августа исполнится два года, танцует вместе с двоюродной сестрой Полиной Симачевой. Это 13-летняя дочка Анна Нахапетовой, сестры Шубской по матери, покойной актрисе Вере Глаголевой.
«Сергей Александрович, на релаксе, врывается в TikTok», — подписала видео Шубская.
Подписчики Шубской остались очень довольны танцами Овечкина-младшего, который в своем возрасте уже неплохо держит клюшку.
«Он умеет играть в хоккей и танцевать!»;
«Врывается в TikTok размеренно! По-мужски! Бесподобный!»;
«Папа вылитый!»;
«Этот малыш уже легенда», — оставили они комментарии под видео на русском и английском языках.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали встречаться в 2015 году. Очень быстро последовала помолвка и свадьба, в 2018 году на свет появился их первенец Сергей. Мальчика назвали в честь погибшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье родился маленький Илья.
5-tv.ru писал, как отец Шубской трогательно встретился с внуком после долгой разлуки.
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