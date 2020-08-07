Возвращение домой: Сын Овечкина встретился с дедушкой после долгой разлуки

Жена прославленного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с поклонниками эмоциональным видео. Девушка вместе с супругом и детьми живет в США и в России бывает лишь наездами. Из-за пандемии Шубская долгое время не могла увидеть родственников, однако недавно ее чаяния все же сбылись: она смогла прилететь на родину. Трогательный момент встречи с отцом и дедушкой ее полуторагодовалого сына Сергея супруга хоккеиста запечатлела на видео.

Отец Шубской приехал в аэропорт с огромным букетом цветов, который тотчас же вручил дочке, а затем взял на руки внука. В этот же момент появилась и сестра Шубской Анна Нахапетова с воздушными шариками, от которых жена Овечкина пришла в восторг.

Instagram @nastyashubskaya

Шубская также показала, как дедушка и внук веселятся в спортзале, играя в мячик. Девушку сильно рассмешило то обстоятельство, что ее отцу постоянно приходилось бегать за каждым брошенным мячиком Сережи.

Анастасия Шубская решилась на перелет спустя два месяца после родов. В мае девушка родила хоккеисту второго сына Илью. Впрочем, пара не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку, по словам Овечкина, чем больше детей в семье, тем лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старший сын Овечкина забил восемь шайб подряд.