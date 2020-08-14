Народный артист России Игорь Крутой публично признался в любви к своей семье: жене, дочери и падчерице. О своих чувствах композирор написал в Instagram под записью своей жены Ольги.

Публикация в Instagram сопровождена размышлениями звездной супруги о прошедшей самоизоляции. По признанию Крутой, она привыкла к спокойной жизни взаперти, когда можно было посвящать время размышлениям, чтению, планированию путешествий и многому другому.

Instagram @olgakroutoi

«Никуда не нужно спешить, можно было наслаждаться чтением книг, пересмотреть любимые фильмы, разобрать гардероб и спланировать путешествия, когда границы откроют», — с легкой грустью отмечает бизнес-вумен.

При этом вторая жена Игоря Крутого отметила, что не позволила себе до конца расслабиться и соблюдала режим, установив для себя много правил.

«Не смогла обойтись без режима. По себе знаю, выключиться из него очень легко, а вот вернуться в строй — все равно что начинать заново», — поделилась Ольга.

Подписчики супруги Крутого отметили, что самоизоляция на всех оставила свой отпечаток, а также поделились мыслями на этот счет.

«Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, надо как-то восстанавливаться»,

«Про питание обязательно напишите»,

«Как быстро вернуться в строй, расскажите»,

«Многое стало ненужным, открылись новые впечатления, хочется верить, что это не возрастные изменения», — прокомментировали публикацию фолловеры.

В свою очередь, композитор Игорь Крутой в теплой манере прокомментировал запись.

«Мои любимые девочки», — подписал фотографию известный музыкант.

Семья Игоря Крутого проживает в Майами. При этом композитор регулярно ездит в Москву, а супруга развивает собственный бизнес в Штатах. Несмотря на то, что старшая дочь Ольги рождена от другого мужчины, Крутой принял ее, как родную.

Ранее 5-tv публиковал откровения Игоря Крутого о том, как изменилась его жизнь после рождения сестры.