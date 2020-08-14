«Мои любимые девочки» — Игоря Крутого тронула фотография второй жены
Известный композитор не скрывает искренних теплых чувств к своей семье и открыто проявляет их.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @olgakroutoi
Народный артист России Игорь Крутой публично признался в любви к своей семье: жене, дочери и падчерице. О своих чувствах композирор написал в Instagram под записью своей жены Ольги.
Публикация в Instagram сопровождена размышлениями звездной супруги о прошедшей самоизоляции. По признанию Крутой, она привыкла к спокойной жизни взаперти, когда можно было посвящать время размышлениям, чтению, планированию путешествий и многому другому.
«Никуда не нужно спешить, можно было наслаждаться чтением книг, пересмотреть любимые фильмы, разобрать гардероб и спланировать путешествия, когда границы откроют», — с легкой грустью отмечает бизнес-вумен.
При этом вторая жена Игоря Крутого отметила, что не позволила себе до конца расслабиться и соблюдала режим, установив для себя много правил.
«Не смогла обойтись без режима. По себе знаю, выключиться из него очень легко, а вот вернуться в строй — все равно что начинать заново», — поделилась Ольга.
Подписчики супруги Крутого отметили, что самоизоляция на всех оставила свой отпечаток, а также поделились мыслями на этот счет.
«Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, надо как-то восстанавливаться»,
«Про питание обязательно напишите»,
«Как быстро вернуться в строй, расскажите»,
«Многое стало ненужным, открылись новые впечатления, хочется верить, что это не возрастные изменения», — прокомментировали публикацию фолловеры.
В свою очередь, композитор Игорь Крутой в теплой манере прокомментировал запись.
«Мои любимые девочки», — подписал фотографию известный музыкант.
Семья Игоря Крутого проживает в Майами. При этом композитор регулярно ездит в Москву, а супруга развивает собственный бизнес в Штатах. Несмотря на то, что старшая дочь Ольги рождена от другого мужчины, Крутой принял ее, как родную.
Ранее 5-tv публиковал откровения Игоря Крутого о том, как изменилась его жизнь после рождения сестры.
Читайте также
46%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?