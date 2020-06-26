«Она была липучкой»: Крутой рассказал, как изменилась его жизнь с рождением сестры

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Валентин Черников
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Композитор поел мороженое во дворе с родными и предался воспоминаниям о детстве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @igorkrutoy65

В год своего 65-летия Игорь Крутой продолжает раскрывать трогательные подробности личной жизни. На этот раз знаменитый композитор предался воспоминаниям о счастливом детстве, сидя на лавочке во дворе в окружении матери и родной сестры Аллы. Мама народного артиста делилась забавными случаями из своей молодости, сын смеялся, а дочь снимала их обоих на камеру. Публикуя этот пост на своей странице в Instagram, автор добавил, что такие посиделки для него очень важны и радостны.

«Правильно сделала, что родила сестричку мне», — сказал Крутой маме, уплетая холодное лакомство.

Светлана Крутая отметила, что Алла стала и хорошей сестрой, и хорошей дочерью. Алла ответила обоим на теплые слова, сказав, что ей повезло родиться в этой семье.

Instagram @igorkrutoy65

Как написал в посте Крутой, до появления Аллы он был единственным и любимым сыном, племянником, внуком. Рождение сестренки он поначалу воспринял ревностно. Мальчику отныне приходилось делиться любовью и обожанием взрослых. Так происходило до того момента, пока маленькая девочка не начала улыбаться старшему брату и выделять его среди окружающих.

«Она, конечно же, была „липучкой“, и поэтому моим развлечениям в виде футбола, а позже и отношений с девочками, был нанесен приличный удар! Но прошло время, и моя сестричка превратилась в самого близкого мне друга. Она никогда не сдавала меня родителям (поверьте, было за что), оставшись на всю жизнь главным хранителем всех моих тайн. Со временем она стала для меня человеком, с которым я мог всем делиться, нуждаясь в ее советах, показывать ей свою новую музыку, периодически нарываясь на острую критику», — поделился Крутой.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Игоря Крутого рассказала, за что благодарна композитору.

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