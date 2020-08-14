Избранница Петросяна потроллила подписчиков, «раскрыв свой номер телефона»
Татьяна Брухунова оставила контактные данные для всех желающих с ней «поболтать».
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Молодая возлюбленная Петросяна разыграла подписчиков, которые упорно пытались связаться с ней по телефону. Татьяна Брухунова оставила в своем микроблоге Instagram номер мобильного, позвонив по которому абоненты попадали на автоответчик с шутливым посланием.
«Вас приветствует московская служба отказа! Оставивший вам этот номер телефона не хочет с вами общаться, до свидания!», — говорит номер на другом конце провода.
Таким категоричным способом Брухунова попыталась прекратить звонки от неизвестных ей людей, которые в огромных количествах начали поступать личной помощнице Татьяны. Произошло это после публикации мошенниками якобы личного номера и адреса места жительства на странице Брухуновой.
Сама возлюбленная Петросяна прокомментировала, что не настолько глупа, чтобы оставлять свои персональные данные в интернете, и эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Степаненко узнала о желании Петросяна развестись с ней.
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